Оккупированный Крым охватил масштабный лесной пожар: фото и видео

В оккупированном Россией Крыму второй день продолжается сильный пожар, вспыхнувший 11 августа в районе урочища "Уч-Кош", между Ялтинским и Крымским горно-лесными заповедниками.

Об этом сообщает так называемое управление МЧС России в Крыму.

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"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара", – говорится в сообщении оккупантов.

Из-за сильных порывов ветра существует угроза распространения огня на лесной массив верх по склону. К ликвидации пожара привлекли авиацию и волонтеров.

Также в соцсетях очевидцы активно публикуют фото и видео пожара под Ялтой.

Хорошо тушат-за сутки с 2.5 га до 80

А ЕСЛИ Б НЕ ЛЮДИ??

Площадь природного пожара в горах Крыма в районе урочища"Уч-Кош", Ялта, между Ялтинским и Крымским заповедниками возросла до 80 га, передает ТАСС со ссылкой на данные департамента по лесному хозяйству Минэкологии Крыма. pic.twitter.com/8mQ3Ni4r0w — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 августа 2018 г.

Видео лесного пожара в Крыму

В оккупированном Крыму продолжается сильный пожар