Оккупированный Крым охватил масштабный лесной пожар: фото и видео
В оккупированном Россией Крыму второй день продолжается сильный пожар, вспыхнувший 11 августа в районе урочища "Уч-Кош", между Ялтинским и Крымским горно-лесными заповедниками.
Об этом сообщает так называемое управление МЧС России в Крыму.
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"К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в труднодоступной горной местности, на склоне порядка 45-80 градусов, что затрудняет подъезд пожарно-спасательной техники к очагу пожара", – говорится в сообщении оккупантов.
Из-за сильных порывов ветра существует угроза распространения огня на лесной массив верх по склону. К ликвидации пожара привлекли авиацию и волонтеров.
Также в соцсетях очевидцы активно публикуют фото и видео пожара под Ялтой.
Видео лесного пожара в Крыму
В оккупированном Крыму продолжается сильный пожар