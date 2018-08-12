Окупований Крим охопила масштабна лісова пожежа: фото і відео

В окупованому Росією Криму другий день триває сильна пожежа, що спалахнула 11 серпня в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським та Кримським гірничо-лісовими заповідниками.

Про це повідомляє так зване управління МНС Росії в Криму.

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"До моменту прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала близько 2,5 тисяч метрів квадратних. Займання сталося в важкодоступній гірській місцевості, на схилі порядку 45-80 градусів, що ускладнює під'їзд пожежно-рятувальної техніки до осередку пожежі", – йдеться в повідомленні окупантів.

Через сильні пориви вітру існує загроза поширення вогню на лісовий масив верх по схилу. До ліквідування пожежі залучили авіацію та волонтерів.

Також, у соцмережах очевидці активно публікують фото і відео пожежі під Ялтою.

Хорошо тушат-за сутки с 2.5 га до 80

А ЕСЛИ Б НЕ ЛЮДИ??

Площадь природного пожара в горах Крыма в районе урочища"Уч-Кош", Ялта, между Ялтинским и Крымским заповедниками возросла до 80 га, передает ТАСС со ссылкой на данные департамента по лесному хозяйству Минэкологии Крыма. pic.twitter.com/8mQ3Ni4r0w — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 августа 2018 г.

Відео лісової пожежі в Криму

В окупованому Криму триває сильна пожежа