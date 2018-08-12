Окупований Крим охопила масштабна лісова пожежа: фото і відео
В окупованому Росією Криму другий день триває сильна пожежа, що спалахнула 11 серпня в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським та Кримським гірничо-лісовими заповідниками.
Про це повідомляє так зване управління МНС Росії в Криму.
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"До моменту прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала близько 2,5 тисяч метрів квадратних. Займання сталося в важкодоступній гірській місцевості, на схилі порядку 45-80 градусів, що ускладнює під'їзд пожежно-рятувальної техніки до осередку пожежі", – йдеться в повідомленні окупантів.
Через сильні пориви вітру існує загроза поширення вогню на лісовий масив верх по схилу. До ліквідування пожежі залучили авіацію та волонтерів.
Також, у соцмережах очевидці активно публікують фото і відео пожежі під Ялтою.
Відео лісової пожежі в Криму
В окупованому Криму триває сильна пожежа