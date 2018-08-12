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Окупований Крим охопила масштабна лісова пожежа: фото і відео

1222 Читать новость на русском
У Криму масштабна пожежа охопила ліси
У Криму масштабна пожежа охопила ліси / Фото з Twitter

В окупованому Росією Криму другий день триває сильна пожежа, що спалахнула 11 серпня в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським та Кримським гірничо-лісовими заповідниками.

Про це повідомляє так зване управління МНС Росії в Криму.

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"До моменту прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала близько 2,5 тисяч метрів квадратних. Займання сталося в важкодоступній гірській місцевості, на схилі порядку 45-80 градусів, що ускладнює під'їзд пожежно-рятувальної техніки до осередку пожежі", – йдеться в повідомленні окупантів.

Через сильні пориви вітру існує загроза поширення вогню на лісовий масив верх по схилу. До ліквідування пожежі залучили авіацію та волонтерів.

Також, у соцмережах очевидці активно публікують фото і відео пожежі під Ялтою.

 

 

 

Відео лісової пожежі в Криму

В окупованому Криму триває сильна пожежа

 

Теги: Новини України Новини Росії Пожежа Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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