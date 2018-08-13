Масштабну лісову пожежу в окупованому Криму вдалося ліквідувати

Масштабну лісову пожежу, яка вирувала на території природного заповідника в окупованому Криму вдалося ліквідувати надвечір 13 серпня.

Про це інформує підконтрольне РФ управління МНС на півострові.

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Станом на 17:00 13 серпня природна пожежа на території Кримського природного заповідника в районі урочища "Уч-Кош" міського округу Ялта повністю ліквідована,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що площа пожежі сягнула 26 гектарів. До ліквідації займання були залучені 485 рятувальників і 67 одиниць спецтехніки, а також – 4 повітряні судна, 3 вертольоти МІ-8, літак ІЛ-76 і безпілотні літальні апарати. Російські рятувальники використали близько 770 тонн води.

Нагадаємо, в окупованому Росією Криму 11 серпня в районі урочища "Уч-Кош", між Ялтинським та Кримським гірничо-лісовими заповідниками спалахнула масштабна лісова пожежа.