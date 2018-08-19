Мужчина устроил стрельбу в баре Испании
В Испанской провинции Вальядолид мужчина устроил стрельбу в баре. В результате стрельбы погиб 1 человек, еще 3 мужчин получили ранения.
Об этом сообщает El Norte de Castilla.
Издание уточнило, что инцидент случился в городе Кастрильо-Техерьего, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился в отпуске, вошел в бар и открыл огонь.
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Отметим, что злоумышленника задержали через несколько часов в его доме.
По предварительным данным, причиной стрельбы стали разногласия, возникшие ранее.
Источник: 24 Канал
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