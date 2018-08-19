18:31
19 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Мужчина устроил стрельбу в баре Испании

27 Читати новину українською
Бар в Испании, в котором мужчина расстрелял людей
Бар в Испании, в котором мужчина расстрелял людей / Фото из социальных сетей

В Испанской провинции Вальядолид мужчина устроил стрельбу в баре. В результате стрельбы погиб 1 человек, еще 3 мужчин получили ранения.

Об этом сообщает El Norte de Castilla.

Издание уточнило, что инцидент случился в городе Кастрильо-Техерьего, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился в отпуске, вошел в бар и открыл огонь.

Читайте также: Во Франции автомобиль въехал в толпу людей возле ночного клуба

Отметим, что злоумышленника задержали через несколько часов в его доме.

По предварительным данным, причиной стрельбы стали разногласия, возникшие ранее.

 

Теги: Жертвы Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятный Крым, в который стоит поехать после деоккупации
Наталя Сколоздра
Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
сегодня, 16:00 Ложь, завернутая в париотизм: зачем украинцев обманывают о ситуации в Крыму
Михайло Подоляк
Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
сегодня, 12:30 Медовый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовские Спаса
Юлія Девда 23548
"Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
сегодня, 12:00 "Укрзалізниця" і подорож у минуле: за кого нас мають?
Блог Медіа
Только для избранных: пять книг о невероятных закрытых клубах
сегодня, 11:01 Только для избранных: пять книг о невероятных закрытых клубах
Євгенія Мазур
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Америка близка к ядерной войне с КНДР как никогда раньше, – адмирал США
 2 января , 19:36
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук