Глава областной государственной администрации обратился к своим сторонникам с просьбой отдать голоса за члена провластной политсилы.

Читайте также Зеленский сменил главу Херсонской ОГА: что известно о Геннадии Лагуте

Лагута убежден в плодотворной работе Козыря в Раде и его достойном представлении интересов Каховского и Бериславского районов Херсонской области.

В свою очередь "слуга" заявил, что считает позицию оппонента целесообразной и отметил, что это поможет объединить усилия для развития региона.



Лагута снял свою кандидатуру в пользу Козыря / Фото "Слуги народа"

Лагута остался в бюллетенях

Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Лагута останется в бюллетенях как кандидат в народные депутаты в парламент по округу №184.

Ведь отказаться от баллотирования можно было только до 18 октября. Штамп "выбыл" также не будет ставиться, для этого предусмотрены отдельные основания.

Обратите внимание! Геннадия Лагуту назначили главой Херсонской ОГА. Уже будучи на посту, он агитировал в помещении Херсонской ОГА за кандидата от "Слуги народа" Сергея Козыря.

Довыборы в Раду: коротко