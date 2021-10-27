Глава областной государственной администрации обратился к своим сторонникам с просьбой отдать голоса за члена провластной политсилы.
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Лагута убежден в плодотворной работе Козыря в Раде и его достойном представлении интересов Каховского и Бериславского районов Херсонской области.
В свою очередь "слуга" заявил, что считает позицию оппонента целесообразной и отметил, что это поможет объединить усилия для развития региона.
Лагута снял свою кандидатуру в пользу Козыря / Фото "Слуги народа"
Лагута остался в бюллетенях
Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Лагута останется в бюллетенях как кандидат в народные депутаты в парламент по округу №184.
Ведь отказаться от баллотирования можно было только до 18 октября. Штамп "выбыл" также не будет ставиться, для этого предусмотрены отдельные основания.
Довыборы в Раду: коротко
- Довыборы в Верховную Раду 31 октября состоятся в 184 и 197 округах. В первом будут участвовать 16 кандидатов, во втором – 25.
- Выборы там проводят, потому что избранные ранее нардепы в этих округах сложили мандаты: Игорь Колыхаев – стал мэром Херсона, а Александр Скичко – занял кресло главы Черкасской облгосадминистрации.