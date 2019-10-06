23:28
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      "Лайкнул" не тот твит: Турция вызывает посла США

      15 Читати новину українською
      Турция вызывает посла США из-за "лайка" в твиттере
      Турция вызывает посла США из-за "лайка" в твиттере / novynarnia.com

      Турция в знак протеста вызвала временного поверенного в делах США. Причиной для этого послужил "лайк" под постом с критикой союзника турецкого президента Реджепа Эрдогана.

      Говорится о "лайке" со страницы посольства США поста журналиста-беглеца, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году, сообщает Bloomberg.

      Читайте также: Принц Саудовской Аравии признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги

      В своем посте Эргун Бабахан должен быть готовым жить без лидера Националистического движения Девлета Бехчели, который борется с болезнью. Этот твит вызвал возмущение как со стороны правящей партии Эрдогана, так и со стороны союзной политсилы Бехчели.

      Посольство США заявило, что оно действовало ошибочно и "отлайкало" пост. При этом в твиттере представительство США заявило, что сожалеет об ошибке и приносит свои извинения за такую путаницу.

      Что стало основанием для такого поста?
      В социальных сетях и некоторых СМИ начала распространяться информация о госпитализации Девлета Бехчели. Тогда Бабахан и опубликовал свой пост. Впоследствии в "Националистическом движении" заверили, что их лидер находится в добром здравии.

      blog_ava
      Чрезвычайная ситуация в Днепре: сотни студентов эвакуировали из общежития из-за трещины в стене
      сегодня
      992
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Реджеп Эрдоган Новости США Новости Турции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      сегодня , 22:30 Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампа
      Ірина Вихрущ 250
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 273
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      сегодня , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 411
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      сегодня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 116
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      сегодня , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 463
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук