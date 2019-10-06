"Лайкнул" не тот твит: Турция вызывает посла США

Турция в знак протеста вызвала временного поверенного в делах США. Причиной для этого послужил "лайк" под постом с критикой союзника турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Говорится о "лайке" со страницы посольства США поста журналиста-беглеца, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году, сообщает Bloomberg.

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В своем посте Эргун Бабахан должен быть готовым жить без лидера Националистического движения Девлета Бехчели, который борется с болезнью. Этот твит вызвал возмущение как со стороны правящей партии Эрдогана, так и со стороны союзной политсилы Бехчели.

Посольство США заявило, что оно действовало ошибочно и "отлайкало" пост. При этом в твиттере представительство США заявило, что сожалеет об ошибке и приносит свои извинения за такую путаницу.

Что стало основанием для такого поста?

В социальных сетях и некоторых СМИ начала распространяться информация о госпитализации Девлета Бехчели. Тогда Бабахан и опубликовал свой пост. Впоследствии в "Националистическом движении" заверили, что их лидер находится в добром здравии.