"Лайкнул" не тот твит: Турция вызывает посла США
Турция в знак протеста вызвала временного поверенного в делах США. Причиной для этого послужил "лайк" под постом с критикой союзника турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Говорится о "лайке" со страницы посольства США поста журналиста-беглеца, которого турецкие власти обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году, сообщает Bloomberg.
Читайте также: Принц Саудовской Аравии признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги
В своем посте Эргун Бабахан должен быть готовым жить без лидера Националистического движения Девлета Бехчели, который борется с болезнью. Этот твит вызвал возмущение как со стороны правящей партии Эрдогана, так и со стороны союзной политсилы Бехчели.
Посольство США заявило, что оно действовало ошибочно и "отлайкало" пост. При этом в твиттере представительство США заявило, что сожалеет об ошибке и приносит свои извинения за такую путаницу.
Что стало основанием для такого поста?
В социальных сетях и некоторых СМИ начала распространяться информация о госпитализации Девлета Бехчели. Тогда Бабахан и опубликовал свой пост. Впоследствии в "Националистическом движении" заверили, что их лидер находится в добром здравии.
Выбор редакции
-
Главные новости 6 октября: вече против формулы Штайнмайера и Луценко в истории импичмента Трампасегодня , 22:30
-
Формула Штайнмайера – капитуляция Украины: облсовета и горсовета массово обращаются к Зеленскомусегодня , 21:43
-
Бех-Романчук принес Украине вторую медаль чемпионата мира по легкой атлетикесегодня , 21:15