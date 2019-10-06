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      "Лайкнув" не той твіт: Туреччина викликає посла США

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      Туреччина викликає посла США через "лайк" у твіттері
      Туреччина викликає посла США через "лайк" у твіттері / novynarnia.com

      Туреччина на знак протесту викликала тимчасового повіреного у справа США. Причиною для цього послужив "лайк" під постом з критикою союзника турецького президента Реджепа Ердогана.

      Мовиться про "лайк" зі сторінки посольства США посту журналіста-втікача, якого турецька влада звинувачує у причетності до спроби державного перевороту у 2016 році, повідомляє Bloomberg.

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      У своєму пості Ергун Бабахан повинен бути готовим жити без лідера "Націоналістичного руху" Девлета Бехчелі, який бореться з хворобою. Цей твіт викликав обурення як з боку правлячої партії Ердогана, так і з боку союзної політсили Бехчелі.

      Посольство США заявило, що воно діяло помилково і "відлайкало" пост. При цьому у твіттері представництво США заявило, що шкодує про помилку і приносить вибачення за будь-яку плутанину.

      Що стало підставою для такого посту?У соціальних мережах та деяких ЗМІ почала поширюватися інформація про госпіталізацію Девлета Бехчелі. Тоді Бабахан і порилюднив свій пост. Згодом у "Націоналістичному русі" запевнили, що їх лідер перебуває у доброму здоров'ї.

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Туреччини Новини США Реджеп Ердоган
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