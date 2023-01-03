Сначала лайнер отказались принять в новозеландских портах Крайстчерч и Данидин, затем Viking Orion получил отказы в австралийских портах – в Хобарте и Аделаиде. Судна не позволяют остановку из-за "биообрастания" – скопления на корпусе судна микроорганизмов и растений, в частности, водорослей и грибков.
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Почему порты не пропускают лайнер
Биообрастание на корпусе судна опасно тем, что лайнер может занести чуждые определенной экосистеме микроорганизмы, растения и водоросли. А те могут уничтожить или сильно изменить локальную экосистему.
В министерстве рыбного хозяйства Австралии заявили, что проверка корпуса судна на наличие биобрастания и при необходимости его очистки – стандартное требование. Между тем, на лайнере Viking Orion находятся около 800 пассажиров, преимущественно это американские туристы.
Корпус судна уже начали чистить
В помощь лайнеру пришли профессиональные водолазы, которые очистят корпус судна от микроорганизмов и растений. После очищения корпуса Viking Orion после очищения корпуса до понедельника должен возобновить свой путь и взять курс на Мельбурн.
Организаторы круиза попросили прощения перед пассажирами за то, что лайнер не смог совершить запланированные остановки.
Viking работает с каждым клиентом отдельно, чтобы компенсировать изменение маршрута и плана круиза,
– говорится в заявлении штурмана лайнера.