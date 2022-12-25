"Тузловские лиманы" – дом для 263 видов птиц, около 70 рыб и 43 млекопитающих. С начала полномасштабного вторжения России в Украину биоразнообразие экосистемы теряется.
примите во внимание Жаль – роковая: впервые в истории Украины сообщили о подозрении в экоциде
От российских оккупантов страдает все живое. Действия захватчиков можно квалифицировать также как экоцид.
На берег выносит тела мертвых дельфинов. Они погибли из-за российских обстрелов: от шума, вызванного взрывами. Подробности рассказал ученый Иван Русев.
Особенно внутреннее ухо дельфина очень чувствительно к гидролокальным сонарам, которые приводит к тому, что дельфин полностью теряет ориентацию в пространстве. Не может найти себе еду и каждый день теряет вес. Иммунитет падает, он болеет и умирает,
– заметил Русев.
Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила уже 50 тысяч дельфинов.
Мертвые дельфины на побережье / Общественное Одесса Фото 18+
Россия уничтожила птицефабрику "Чернобаевская"
- Российские захватчики уничтожили крупнейшую в Европе птицефабрику – "Чернобаевскую".
- Погибли 4,4 миллиона птиц. Из-за действий оккупантов их было невозможно кормить. Птицы гибли от голода и жажды. Это – настоящая экологическая беда.
- Убытки уже оценили в 12 миллиардов гривен.