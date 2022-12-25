"Тузлівські лимани" – оселя для 263 види птахів, близько 70 риб та 43 ссавців. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну біорізноманіття екосистеми втрачається.
Зауважте Шкода – фатальна: вперше в історії України повідомили про підозру в екоциді
Від російських окупантів страждає усе живе. Дії загарбників можна кваліфікувати також як екоцид.
На берег виносить тіла мертвих дельфінів. Вони загинули через російські обстріли: від шуму, спричиненого вибухами. Деталі розповів науковець Іван Русєв.
Особливо внутрішнє вухо дельфіна дуже чутливе до сонарів гідролокальних, які призводить до того, що дельфін повністю втрачає орієнтацію у просторі. Не може знайти собі їжу та кожного дня втрачає вагу. Імунітет падає, він хворіє і вмирає,
– зауважив Русєв.
Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже 50 тисяч дельфінів.
Мертві дельфіни на узбережжі / Суспільне Одеса Фото 18+
Росія знищила птахофабрику "Чорнобаївська"
- Російські загарбники знищили найбільшу у Європі птахофабрику – "Чорнобаївську".
- Загинули 4,4 мільйонів птахів. Через дії окупантів їх було неможливо годувати. Птахи гинули від голоду та спраги. Це – справжнє екологічне лихо.
- Втрати вже оцінили у 12 мільярдів гривень.