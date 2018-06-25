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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Латентная ксенофобия к ромам в Украине начинается с детства, – эксперт

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Ромы в Украине (иллюстрация)
Ромы в Украине (иллюстрация) / tvoemisto.tv

Интерес к ромам в Украине активизировался из-за ряда погромов ромских лагерей, которые состоялись в течение последних двух месяцев. И убийство рома на Львовщине – это продолжение эскалации конфликта.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявила ученый и общественная деятельница Наталья Зиневич.

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"Это точка невозврата, поскольку такие вещи затрагивают не только ромское сообщество. Однако подобные случаи, к сожалению, не расследуются должным образом нашей правоохранительной системой и очень негативно влияют на имидж Украины", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, ксенофобское отношение к ромам начинает развиваться с вроде бы невинных вещей еще с детства.

Должна появиться образовательная политика, потому что латентная ксенофобия к ромам начинается с детства. И невинные страшилки мам, которые говорят ребенку, если ты будешь плохо себя вести, я отдам тебя цыганам – это, по сути, те зерна, которые прорастают во взрослом возрасте. Это используют потом для манипулирования общественным мнением. Надо развивать критическое мышление, обустраивать площадки для диалога между ромами и украинцами, потому что это соседи, которые веками живут рядом и между ними не должно быть искусственных барьеров,
– подчеркнула Зиневич.

Среди того, что должно сделать общество, чтобы избавиться от клише в отношении ромской общины, общественная деятельница обозначила роль СМИ и власти.

"СМИ должны избегать языка вражды, потому можно говорить, что временами СМИ подпитывают эскалацию конфликта, которая перетекает в латентное негативное отношение и поиск виноватых, "крайних". Подхватывается это политическими силами. А вот именно представители власти должны давать адекватную оценку, осуждать эти случаи (насилие над ромами – 24 канал). И то, что в отношении убийства рома высказался губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, городской председатель Львова Андрей Садовый – это уже определенные шаги власти. Потому что предыдущие случаи (дискриминации ромов в Украине – 24 канал) были недостаточно артикулированы как неприемлемые для украинского общества. Должны быть месседжи от государства, что такого отношения к ромам никто не потерпит", – убеждена Зиневич.

Теги: Ромы Новости политики Новости Украины
Источник: 24 канал
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