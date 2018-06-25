Латентна ксенофобія до ромів в Україні починається з дитинства, – експертка

Інтерес до ромів в Україні активізувався через низку погромів ромських таборів, які відбулись протягом останніх двох місяців. І вбивство рома на Львівщині – це продовження ескалації конфлікту.

Про це у прямому ефірі 24 каналу заявила науковиця і громадська діячка Наталія Зіневич.

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"Це точка неповернення, оскільки такі речі зачіпають не лише ромську спільноту. Проте подібні випадки, на жаль, не розслідуються належним чином нашою правоохоронною системою і дуже негативно впливають на імідж України", – наголосила експертка.

За її словами, ксенофобське ставлення до ромів починає розвиватися з начебто невинних речей ще з дитинства.

Має з'явитись освітня політика, тому що латентна ксенофобія до ромів починається з дитинства. І безневинні лякалки мам, які кажуть дитині, якщо ти будеш погано поводитись, я віддам тебе циганам – це, по суті, ті зерна, які проростають у дорослому віці. Це використовують потім для маніпулювання суспільною думкою. Треба розвивати критичне мислення, облаштовувати майданчики для діалогу між ромами та українцями, бо це сусіди, які століттями живуть поряд і між ними не має бути штучних бар'єрів,

– наголосила Зіневич.

Серед того, що має зробити суспільство, аби позбутися кліше стосовно ромської спільноти, громадська діячка окреслила роль ЗМІ та влади.

"ЗМІ мають уникати мови ворожнечі, бо можна говорити, що часом ЗМІ підживлюють ескалацію конфлікту, яка перетікає у латентне негативне ставлення та пошук винних, "крайніх". Підхоплюється це політичними силами. А от саме представники влади мають давати адекватну оцінку, засуджувати ці випадки (насильство над ромами – 24 канал). І те, що стосовно вбивства рома висловився губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, міський голова Львова Андрій Садовий – це вже певні кроки влади. Бо попередні випадки (дискримінації ромів в Україні – 24 канал) були недостатньо артикульовані як неприйнятні для українського суспільства. Мають бути меседжі від держави, що такого ставлення до ромів ніхто не толеруватиме", – переконана Зіневич.

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