Так случилось с латвийцем Гунтисом Рутманисом, изъявившим желание отстаивать независимость и демократические ценности Украины. Но состояние здоровья, в частности зрение, помешало ему. Однако мужчина решил поддержать украинских военных другим способом.

Главное Послы ЕС одобрили новые санкции, Кремль признал огромные потери: основное за 43 день войны

Латвиец-доброволец направил Украине помощь

Так, латвиец передал свою экипировку, средства бронезащиты и письмо со словами поддержки украинцев одному из воинов, который с первых дней войны на передовой. Командование приняло решение предоставить военную амуницию бойцу с позывным "Батя", который в рядах Нацгвардии еще с 2014 года.

В письме Гунтис просит принять его экипировку, не раз спасавшую ему жизнь. Уверен, что она сохранит мое и приблизит нас к победе над врагом. Я очень благодарю побратима за помощь и надеюсь на живую встречу в Украине по завершению войны,

– делится впечатлениями гвардиец.

Кроме того, Гунтис передал Национальной гвардии Украины собственный внедорожник, гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов, теплых вещей, медикаментов и средств связи.

Помощь, которую передал латвиец / Фото из фейсбука Нацгвардии Украины

Может заинтересовать – Грузинские добровольцы в Украине жгут флаг РФ: смотрите видео