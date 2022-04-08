Так случилось с латвийцем Гунтисом Рутманисом, изъявившим желание отстаивать независимость и демократические ценности Украины. Но состояние здоровья, в частности зрение, помешало ему. Однако мужчина решил поддержать украинских военных другим способом.
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Латвиец-доброволец направил Украине помощь
Так, латвиец передал свою экипировку, средства бронезащиты и письмо со словами поддержки украинцев одному из воинов, который с первых дней войны на передовой. Командование приняло решение предоставить военную амуницию бойцу с позывным "Батя", который в рядах Нацгвардии еще с 2014 года.
В письме Гунтис просит принять его экипировку, не раз спасавшую ему жизнь. Уверен, что она сохранит мое и приблизит нас к победе над врагом. Я очень благодарю побратима за помощь и надеюсь на живую встречу в Украине по завершению войны,
– делится впечатлениями гвардиец.
Кроме того, Гунтис передал Национальной гвардии Украины собственный внедорожник, гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов, теплых вещей, медикаментов и средств связи.
Помощь, которую передал латвиец / Фото из фейсбука Нацгвардии Украины