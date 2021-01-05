Гражданина Латвии Ивара Келли обвиняют в боевых действиях на стороне так называемой "ДНР". В Риге начался судебный процесс по его делу. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В суде Видземского предместья Риги 5 января начался процесс по делу латвийца Ивара Келли, которого обвиняют в участии в войне на Донбассе. Об этом сообщает Delfi.

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Что известно о его участии в войне на Донбассе

Согласно обвинительному заключению, латвиец воевал на стороне так называемой "ДНР" в период с февраля 2015 по май 2016 года.

Во время следствия Служба госбезопасности Латвии получила достаточно доказательств, что Келли участвовал в вооруженном конфликте на стороне сепаратистов и входил в состав разведывательно-диверсионной группы.

Какими следствие располагает доказательствами и что грозит латвийцу

В частности, есть видео, где зафиксировали Ивара Келли или очень похожего на него человека на параде 9 мая 2015 года в Донецке.

Судебный процесс может затянуться, ведь многие свидетели по этому делу находятся за границей.

Если суд все же признает Ивара Келли виновным, ему может грозить лишение свободы до 10 лет.

Обратите внимание! Ранее в Чехии до 15 лет лишения свободы осудили мужчину, который воевал в Донецкой области на стороне оккупантов. На Донбасс 45-летний осужденный прибыл еще в 2014 году.