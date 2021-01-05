Громадянина Латвії Івара Келлі звинувачують у бойових діях на стороні так званої "ДНР". У Ризі почався судовий процес у його справі. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

У суді Відземського передмістя Риги 5 січня почався процес у справі латвійця Івара Келлі, якого звинувачують в участі у війні на Донбасі. Про це повідомляє Delfi.

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Що відомо про його участь у війні на Донбасі Відповідно до обвинувального висновку, латвієць воював на стороні так званої "ДНР" у період з лютого 2015 по травень 2016 року. Під час слідства Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у збройному конфлікті на сторони сепаратистів та входив до складу розвідувально-диверсійної групи. Які слідство має докази та що загрожує латвійцю

Зокрема, є відео, де зафіксували Івара Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.

Судовий процес може затягнутися, адже багато свідків по цій справі перебувають за кордоном.

Якщо суд все ж визнає Івара Келлі винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.

Зверніть увагу! Раніше в Чехії до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який воював на Донеччині на боці окупантів. На Донбас 45-річний засуджений прибув ще у 2014 році.