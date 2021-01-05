Латвієць воював на стороні бойовиків на Донбасі: що йому загрожує
Громадянина Латвії Івара Келлі звинувачують у бойових діях на стороні так званої "ДНР". У Ризі почався судовий процес у його справі. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.
У суді Відземського передмістя Риги 5 січня почався процес у справі латвійця Івара Келлі, якого звинувачують в участі у війні на Донбасі. Про це повідомляє Delfi.
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Що відомо про його участь у війні на Донбасі
Відповідно до обвинувального висновку, латвієць воював на стороні так званої "ДНР" у період з лютого 2015 по травень 2016 року.
Під час слідства Служба держбезпеки Латвії отримала достатньо доказів, що Келлі брав участь у збройному конфлікті на сторони сепаратистів та входив до складу розвідувально-диверсійної групи.
Які слідство має докази та що загрожує латвійцю
Зокрема, є відео, де зафіксували Івара Келлі або дуже схожу на нього людину на параді 9 травня 2015 року в Донецьку.
Судовий процес може затягнутися, адже багато свідків по цій справі перебувають за кордоном.
Якщо суд все ж визнає Івара Келлі винним, йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.
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