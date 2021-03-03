В Латвии канал, который распространял русскую ложь о коронавирусе, оштрафовали на 16 тысяч евро. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ страны.

На "Первый Балтийский канал" наложили штраф в размене 10 тысяч евро за передачу "Здоровье" и 6 тысяч евро за нарушения в программе "Жить здорово".

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В этих передачах распространяли ложные утверждения о COVID-19. Подтвердили факт распространения неправдивой информации в Минздраве Латвии и Центре профилактики и контроля заболеваний.

Ложная информация может привести к распространению вируса

В Раде считают, что ложные заявления, сделанные в этих программах, могут увеличить риск распространения инфекции и способствовать инфицированию людей пожилого возраста и детей.

Отметили также, что ложная информация может мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения, что может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.

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