Распространяли российские фейки о COVID-19: в Латвии телеканал оштрафовали на 16 тысяч евро
В Латвии канал, который распространял русскую ложь о коронавирусе, оштрафовали на 16 тысяч евро. Соответствующее решение принял Национальный совет по электронным СМИ страны.
Источник:NEPLP
На "Первый Балтийский канал" наложили штраф в размене 10 тысяч евро за передачу "Здоровье" и 6 тысяч евро за нарушения в программе "Жить здорово".
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В этих передачах распространяли ложные утверждения о COVID-19. Подтвердили факт распространения неправдивой информации в Минздраве Латвии и Центре профилактики и контроля заболеваний.
Ложная информация может привести к распространению вируса
В Раде считают, что ложные заявления, сделанные в этих программах, могут увеличить риск распространения инфекции и способствовать инфицированию людей пожилого возраста и детей.
Отметили также, что ложная информация может мотивировать их не соблюдать установленные государством ограничения, что может привести к неконтролируемому распространению коронавируса.
Борьба с российской пропагандой в Латвии: что известно
- 8 февраля 2021 года правительство Латвии на 1 год заблокировало российский телеканал "Россия РТР".
- Причиной стала речь ненависти касательно Украины в передаче "60 минут".
- Стоит отметить, что у Литвы и Эстонии также была напряженная ситуация с российскими СМИ. Говорится о том, что на территории стран действовали телеканалы, которые вели российскую пропаганду. Многие из них уже закрыли.
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