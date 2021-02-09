В Латвии приняли решение запретить ретрансляцию 16 российских телеканалов. Причиной стало то, что представитель этих СМИ – неизвестен. Перечень заблокированных телеканалов обнародовали.

Решение Национального совета Латвии по электронным СМИ вступит в силу уже 10 февраля. Кабельные операторы уже начали уведомлять пользователей о том, что у них нет прав на ретрансляцию этих телеканалов.

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На территории Латвии запретили такие телеканалы:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

Karusel International;

"НТВ Сериал";

"НТВ Стиль";

"НТВ право";

"Киномикс";

Наше новое кино";

"Родное кино";

"Индийское кино";

"Кинокомедия";

"Киносерии";

КВН ТВ";

"Кухня ТВ";

TV BOX;

HD Life.

Блокировка российских каналов в Латвии: коротко