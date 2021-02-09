В Латвии заблокировали еще 16 российских телеканалов: список
В Латвии приняли решение запретить ретрансляцию 16 российских телеканалов. Причиной стало то, что представитель этих СМИ – неизвестен. Перечень заблокированных телеканалов обнародовали.
Источник:Delfi
Решение Национального совета Латвии по электронным СМИ вступит в силу уже 10 февраля. Кабельные операторы уже начали уведомлять пользователей о том, что у них нет прав на ретрансляцию этих телеканалов.
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На территории Латвии запретили такие телеканалы:
- REN TV Baltic;
- NTV Mir Baltic;
- Karusel International;
- "НТВ Сериал";
- "НТВ Стиль";
- "НТВ право";
- "Киномикс";
- Наше новое кино";
- "Родное кино";
- "Индийское кино";
- "Кинокомедия";
- "Киносерии";
- КВН ТВ";
- "Кухня ТВ";
- TV BOX;
- HD Life.
Блокировка российских каналов в Латвии: коротко
- Правительство Латвии уже заблокировало российский телеканал "Россия РТР". Решение приняли 8 февраля.
- Телеканал запретили сейчас на 1 год.
- Причиной стал якобы язык ненависти в отношении Украины в передаче "60 минут".
- В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили Латвию за такой жест.
- В то же время Кремль возмутился действиями страны.
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