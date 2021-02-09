У Латвії прийняли рішення заборонити ретрансляцію 16 російських телеканалів. Причиною стало те, що представник цих ЗМІ – невідомий. Перелік заблокованих телеканалів оприлюднили.

Рішення Національної ради Латвії з електронних ЗМІ набуде чинності вже 10 лютого. Кабельні оператори вже почали повідомляти користувачів про те, що у них немає прав на ретрансляцію цих телеканалів.

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На території Латвії заборонили такі телеканали:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

Karusel International;

"НТВ Серіал";

"НТВ Стиль";

"НТВ право";

"Кіномікс";

"Наше нове кіно";

"Рідне кіно";

"Індійське кіно";

"Кінокомедія";

"Кіносерії";

"КВК ТВ";

"Кухня ТБ";

TV BOX;

HD Life.

Блокування російських каналів у Латвії: коротко