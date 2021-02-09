У Латвії заблокували ще 16 російських телеканалів: перелік
У Латвії прийняли рішення заборонити ретрансляцію 16 російських телеканалів. Причиною стало те, що представник цих ЗМІ – невідомий. Перелік заблокованих телеканалів оприлюднили.
Джерело:Delfi
Рішення Національної ради Латвії з електронних ЗМІ набуде чинності вже 10 лютого. Кабельні оператори вже почали повідомляти користувачів про те, що у них немає прав на ретрансляцію цих телеканалів.
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На території Латвії заборонили такі телеканали:
- REN TV Baltic;
- NTV Mir Baltic;
- Karusel International;
- "НТВ Серіал";
- "НТВ Стиль";
- "НТВ право";
- "Кіномікс";
- "Наше нове кіно";
- "Рідне кіно";
- "Індійське кіно";
- "Кінокомедія";
- "Кіносерії";
- "КВК ТВ";
- "Кухня ТБ";
- TV BOX;
- HD Life.
Блокування російських каналів у Латвії: коротко
- Уряд Латвії вже заблокував російський телеканал "Росія РТР". Рішення прийняли 8 лютого.
- Телеканал заборонили наразі на 1 рік.
- Причиною стала нібито мова ненависті щодо України в передачі "60 хвилин".
- У Міністерстві закордонних справ України подякували Латвії за такий жест.
- Водночас Кремль обурився діями країни.
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