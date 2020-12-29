В Латвии введут комендантский час во время новогодних праздников: детали
В Латвии правительство приняло решение о введении комендантского часа во время новогодних выходных. Все для того, чтобы сдержать распространение COVID-19.
Комендантский час будет действовать с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года. Также ограничения будут действовать в течение 8–10 января с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает Delfi.
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В то же время правительство Литвы продлило режим чрезвычайной ситуации в стране. Он будет действовать до 7 февраля 2021 года.
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Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что в течение последней недели в Латвии из-за COVID-19 в среднем каждый день умирают 17 человек. Он подчеркнул, что этому стоит положить конец.
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