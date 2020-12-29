В Латвии правительство приняло решение о введении комендантского часа во время новогодних выходных. Все для того, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Комендантский час будет действовать с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года. Также ограничения будут действовать в течение 8–10 января с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает Delfi.

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В то же время правительство Литвы продлило режим чрезвычайной ситуации в стране. Он будет действовать до 7 февраля 2021 года.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Литве обнаружили более 132 тысяч больных коронавирусом. По состоянию на 29 декабря 2020 года в стране выздоровели более 62 тысяч человек. К сожалению, умерли 1 269 человек.

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Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что в течение последней недели в Латвии из-за COVID-19 в среднем каждый день умирают 17 человек. Он подчеркнул, что этому стоит положить конец.

Обратите внимание! В Латвии с 21 декабря 2020 года действуют жесткие карантинные ограничения, которые ввели для борьбы с распространением COVID-19 в период новогодних праздников. Меры будут действовать до 11 января 2021 года.