У Латвії уряд ухвалив рішення про введення комендантської години під час новорічних вихідних. Усе для того, щоб стримати поширення COVID-19.

Комендантська година діятиме з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року. Також обмеження будуть чинними впродовж 8 – 10 січня з 22:00 до 5:00. Про це повідомляє Delfi.

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Водночас уряд Литви продовжив режим надзвичайної ситуації в країні. Він діятиме до 7 лютого 2021 року.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 у Литві виявили понад 132 тисячі хворих на коронавірус. Станом на 29 грудня 2020 року в країні одужали більше ніж 62 тисячі людей. На жаль, померли 1 269 осіб.

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Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш заявив, що впродовж останнього тижня у Латвії через COVID-19 в середньому кожного дня помирають 17 людей. Він наголосив, що цьому варто покласти край.

Зверніть увагу! У Латвії з 21 грудня 2020 року діють жорсткі карантинні обмеження, які ввели для боротьби з поширенням COVID-19 в період новорічних свят. Заходи будуть чинними до 11 січня 2021 року.