У Латвії введуть комендантську годину під час новорічних свят: деталі
У Латвії уряд ухвалив рішення про введення комендантської години під час новорічних вихідних. Усе для того, щоб стримати поширення COVID-19.
Комендантська година діятиме з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року. Також обмеження будуть чинними впродовж 8 – 10 січня з 22:00 до 5:00. Про це повідомляє Delfi.
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Водночас уряд Литви продовжив режим надзвичайної ситуації в країні. Він діятиме до 7 лютого 2021 року.
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Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш заявив, що впродовж останнього тижня у Латвії через COVID-19 в середньому кожного дня помирають 17 людей. Він наголосив, що цьому варто покласти край.
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