В Латвии снова вводят комендантский час в выходные дни из-за распространения пандемии коронавируса. Ранее его вводили на новогодние выходные.

Новые ограничения начинают действовать с пятницы, 15 января. Местные жители должны находиться в своих домах с 22:00 до 05:00. Об этом сообщает портал Delfi.

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Правила комендантского часа

Магазины, предприятия общественного питания и сферы по обслуживанию должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Ограничения не касаются автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб, а также предприятий, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в частности в ночные смены.

Такси можно использовать в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, аптеку или вернуться домой.

Исключения

Люди могут покидать место жительства только в неотложных случаях. Однако с собой должны иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения не распространяются на людей, направляющихся на работу, место службы и обратно домой.

Граждане могут покидать свои дома также в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.

Справка. По состоянию на 15 января в Латвии зафиксировали 165 560 больных коронавирусом. Из них выздоровели 100 495 человек, однако от осложнений умерли 2 376 человек.