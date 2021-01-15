В Латвии вводят комендантское время: когда и зачем
В Латвии снова вводят комендантский час в выходные дни из-за распространения пандемии коронавируса. Ранее его вводили на новогодние выходные.
Новые ограничения начинают действовать с пятницы, 15 января. Местные жители должны находиться в своих домах с 22:00 до 05:00. Об этом сообщает портал Delfi.
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Правила комендантского часа
Магазины, предприятия общественного питания и сферы по обслуживанию должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.
Ограничения не касаются автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб, а также предприятий, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в частности в ночные смены.
Такси можно использовать в одиночку и только для того, чтобы отправиться на работу, в медицинское учреждение, аптеку или вернуться домой.
Исключения
- Люди могут покидать место жительства только в неотложных случаях. Однако с собой должны иметь паспорт или ID-карту и подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
- Ограничения не распространяются на людей, направляющихся на работу, место службы и обратно домой.
- Граждане могут покидать свои дома также в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки.
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