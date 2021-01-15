У Латвії знову вводять комендантську годину у вихідні дні через поширення пандемії коронавірусу. Раніше її запроваджували на новорічні вихідні.

Нові обмеження починають діяти з п'ятниці, 15 січня. Місцеві жителі повинні перебувати в своїх домівках з 22:00 до 05:00. Про це повідомляє портал Delfi.

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Правила комендантської години

Магазини, підприємства громадського харчування та сфери з обслуговування повинні закінчувати роботу не пізніше 21:00, аби працівники могли вчасно дістатися додому.

Обмеження не стосуються автозаправних станцій, аварійних комунальних служб, а також підприємств, яким необхідно забезпечувати безперервність діяльності, зокрема в нічні зміни.

Таксі можна використовувати в поодинці і тільки для того, щоб відправитися на роботу, в медичний заклад, аптеку або повернутися додому.

Винятки

Люди можуть залишати місце проживання тільки в невідкладних випадках. Однак зі собою мають мати паспорт або ID-карту і підтвердження причин пересування із зазначенням адреси місця проживання та пункту призначення.

Обмеження не поширюються на людей, які прямують на роботу, місце служби і назад додому.

Громадяни можуть покидати свої домівки також в разі необхідності отримання медичної допомоги, ветеринарної допомоги або відвідування цілодобової аптеки.

Довідка. Станом на 15 січня в Латвії зафіксували 165 560 хворих на коронавірус. З них видужали 100 495 осіб, однак від ускладнень померли 2 376 людей.