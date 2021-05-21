Всего на границе поймали 11 человек. Кроме украинцев, поддельные документы были еще у 3 граждан Литвы.
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В Латвию с фейковыми результатами теста
В Бауском крае обнаружили 8 нарушителей с украинским гражданством и 1 с литовским, а в Элейской волости Елгавского края – еще 2 литовцев. Все пытались пересечь границу и въехать в Латвию с поддельными результатами теста на COVID-19.
Касательно 4 украинцев начали административное делопроизводство, остальные будут нести административную ответственность.
К слову, с начала апреля на латвийской границе поймали около 100 нарушителей с поддельными тестами.
Предыдущие случаи с фейковыми тестами на коронавирус
- Недавно на Львовщине мужчину оштрафовали за фальшивый ПЦР-тест. Он не хотел отбывать требуемый срок самоизоляции, поэтому подделал документ.
- В Волынской области из-за изготовления и продажи поддельных справок о негативных ПЦР-тестах задержали мужчину. Его клиентами были люди, которые приезжали из-за рубежа и хотели избежать самоизоляции.
- Кроме того, пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки.