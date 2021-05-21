Загалом на кордоні спіймали 11 людей. Окрім українців, підроблені документи мали ще 3 громадян Литви.

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У Латвію з фейковими результатами тесту

У Бауському краї виявили 8 порушників з українським громадянством і 1 з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю – ще 2 литовців. Усі намагалися перетнути кордон та в'їхати у Латвію з підробленими результатами тесту на COVID-19.

Проти 4 українців розпочали адміністративне діловодство, решта нестимуть адміністративну відповідальність.

До слова, від початку квітня на латвійському кордоні спіймали приблизно 100 порушників з підробленими тестами.

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