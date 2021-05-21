Загалом на кордоні спіймали 11 людей. Окрім українців, підроблені документи мали ще 3 громадян Литви.
Читайте також "Шахраї, ми йдемо по вас": розслідування про фейкові ПЛР-довідки й реакція МВС
У Латвію з фейковими результатами тесту
У Бауському краї виявили 8 порушників з українським громадянством і 1 з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю – ще 2 литовців. Усі намагалися перетнути кордон та в'їхати у Латвію з підробленими результатами тесту на COVID-19.
Проти 4 українців розпочали адміністративне діловодство, решта нестимуть адміністративну відповідальність.
До слова, від початку квітня на латвійському кордоні спіймали приблизно 100 порушників з підробленими тестами.
Попередні випадки з фейковими тестами на коронавірус
- Нещодавно на Львівщині чоловіка оштрафували за фальшивий ПЛР-тест. Він не хотів відбувати необхідний термін самоізоляції, тому підробив документ.
- У Волинській області за виготовлення та продаж підроблених довідок про негативні ПЛР-тести затримали чоловіка. Його клієнтами були люди, які приїжджали з-за кордону та хотіли уникнути самоізоляції.
- Крім того, прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів, у яких були фейкові COVID-довідки.