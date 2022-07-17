российские оккупанты не устают угрожать своим вторжением другим странам. Правда, претворить свои угрозы в жизнь они не только боятся, но и банально не имеют для этого ресурсов.

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Украина дает Латвии время на подготовку

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Украина дает всем возможность подготовиться к возможному нападению российских кафиров. ВСУ настолько ослабили агрессора и нанесли ему такие мощные потери, что ему придется приходить в себя от них годами.

Никто не верил, что возможна полномасштабная война. Украина показала, что можно отражать атаки врага, у которого большое численное и огневое преимущество,

– сказал Пабрикс.

Он добавил, что членство в НАТО является очень важным фактором в сдерживании агрессора, но не исключает возможности вторжения российских кафиров. Поэтому Латвии нужно постепенно наращивать свои военные мощности и проводить военные учения добровольцев, чтобы в случае нападения каждый гражданин знал, что ему нужно делать.

Сначала дополнительных расходов на оборонные мероприятия не требуется, ведь пока достаточно средств и инфраструктуры. Для того чтобы сопротивляться россиянам, Латвии нужно от 40 до 50 тысяч хорошо обученных военных.

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