російські окупанти не втомлюються погрожувати своїм вторгненням іншим країнам. Щоправда, втілити свої погрози в життя вони не лише бояться, а й банально не мають для цього ресурсів.

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Україна дає Латвії час на підготовку

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Україна дає всім можливість підготуватися до можливого нападу російських окупантів. ЗСУ настільки ослабили агресора та завдали йому таких потужних втрат, що йому доведеться оговтуватися від них роками.

Ніхто не вірив, що можлива повномасштабна війна. Україна показала, що можна відбивати атаки ворога, в якого велика чисельна і вогнева перевага,

– сказав Пабрікс.

Він додав, що членство в НАТО – дуже важливий фактор у стримуванні агресора, але він не виключає можливості вторгнення російських окупантів. Саме тому Латвії потрібно поступово нарощувати свої військові потужності та проводити військові навчання добровольців, щоб у разі нападу кожен громадянин знав, що йому потрібно робити.

Спочатку додаткових витрат на оборонні заходи не потрібно, адже поки що достатньо наявних засобів та інфраструктури. Для того, щоб чинити опір росіянам, Латвії потрібно від 40 до 50 тисяч добре навчених військових.

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