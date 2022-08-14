Каждый день изоляция русских оккупантов от цивилизованного мира усиливается. Правительства готовы даже к жестким ограничениям русского языка, ведь понимают, что для оккупантов их язык – это такое же оружие, как танки или артиллерия.

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Латвия готовится ограничивать использование русского языка

Министерство юстиции Латвии начало работу над Законом об ограничении двуязычия. Его цель – ограничить использование языка оккупантов на работе и в общественных местах.

Как пояснил министр юстиции Янис Борданс, еще в 2012 году на референдуме почти 75% латвийцев проголосовали против русского как второго государственного языка. К сожалению, русификация достигла таких масштабов, что граждане Латвии пользовались русским во многих сферах, поэтому радикальное решение пришлось отложить.

Установить запрет на использование языка, не являющегося языком Европейского Союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык,

– заявил Борданс.

Он добавил, что русский должны исключить из сферы государственных и банковских услуг. Закон скоро должен быть готов, его передадут на рассмотрение правительства.

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