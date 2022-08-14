Кожного дня ізоляція російських окупантів від цивілізованого світу посилюється. Уряди готові навіть на жорсткі обмеження російської мови, адже розуміють, що для окупантів їхня мова – це така ж зброя, як танки чи артилерія.

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Латвія готується обмежувати використання російської мови

Міністерство юстиції Латвії почало працювати над Законом про обмеження двомовності. Його мета – обмежити використання мови окупантів на роботі та у громадських місцях.

Як пояснив міністр юстиції Яніс Борданс, ще у 2012 році на референдумі майже 75% латвійців проголосували проти російської як другої державної мови. На жаль, русифікація сягнула таких масштабів, що громадяни Латвії користувалися російською у багатьох сферах, то ж радикальне рішення довелося відкласти.

Установити заборону використання мови, яка не є мовою Європейського Союзу, на додаток до державної мови під час продажу товарів або послуг. Не виключено, що у телефонних та банківських повідомленнях також буде виключено російську мову,

– заявив Борданс.

Він додав, що російську повинні виключити зі сфери державних та банківських послуг. Закон незабаром має бути готовий, його передадуть на розгляд уряду.

Дивіться відео до теми – у Латвії хочуть заборонити російську мову