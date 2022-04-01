Соответствующее решение Сейм Латвии окончательно поддержал – во втором чтении 31 марта. В правительстве Эстонии был одобрен проект поправок в Пенитенциарный кодекс.

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Латвия запретила символы, прославляющие военную агрессию России

Осуждая военные действия России в Украине, мы должны нерушимо соблюдать то, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, а именно: буквы Z, V или другие символы, используемые для этой цели, неприемлемы на публичных мероприятиях,

– объяснил Артус Кайминьш, глава парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью.

На сайте Сейма говорится, что во втором чтении поддержали поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и массовых мероприятий. Закон в Латвии запретил:

использовать в публичных мероприятиях символы, используемые для обозначения военной агрессии и военных преступлений. За исключением случаев, когда нет цели оправдать или прославить эти преступления;

пропаганду и прославление событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов.

Также Латвия не будет давать разрешение на проведение мероприятий, если они будут ближе, чем на 200 метров к памятникам победы, воинам СССР или советской армии.

Если человек нарушил закон и установленный порядок организации событий, то должен заплатить штраф до 400 евро, юридическое лицо – до 3200 евро.

В Эстонии также будут наказываться за русские символы

Эстонское правительство в Пенитенциарном кодексе ввело изменения:

административную ответственность за публичную демонстрацию русской символики;

уголовное наказание за помощь в войне на стороне России против Украины.

Использование пропагандистских символов – также знак поддержки преступлений против человечности, которые совершает этот режим, в том числе нападения на Украину, бомбардировки жилых домов и больниц, убийства и депортации мирных жителей,

– объяснила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

То есть, за публичную демонстрацию буквы Z или других символов войск России (в частности, V и O) предусматривается штраф или арест. Также правительство решило:

если эту символику публично использует юридическое лицо, то штраф – 32 тысячи евро;

за вступление в войска России – 5 лет заключения.

"Важно понимать, что кроме присоединения к вооруженным силам агрессора, запрещено также оказывать всяческую помощь им, например, любую физическую и материальную поддержку вооруженных сил или вооруженных формирований агрессора, в частности, финансами", – подчеркнула Каллас.

К теме! В двух немецких землях была введена уголовная ответственность за изображение Z-знаков.

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