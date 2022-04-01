Відповідне рішення Сейм Латвії підтримав остаточно – у другому читанні 31 березня. В уряді Естонії схвалили проєкт поправок до Пенітенціарного кодексу.

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Латвія заборонила символи, які прославляють військову агресію Росії

Засуджуючи воєнні дії росії в Україні, ми маємо непорушно дотримуватись того, що символи, які прославляють російську військову агресію, а саме: літери Z, V або інші символи, які використовуються для цієї мети, є неприйнятними на публічних заходах,

– пояснив Артус Кайміньш, очільник парламентської комісії з прав людини та зв'язків із громадськістю.

На сайті Сейму мовиться, що у другому читанні підтримали поправки до закону про безпеку масових видовищ і масових заходів. Закон у Латвії заборонив:

використовувати в публічних заходах символи, що використовуються для позначення воєнної агресії та воєнних злочинів. За винятком випадків, коли немає мети виправдати чи прославити ці злочини;

пропаганду та прославлення подій, що містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів.

Також Латвія не надаватиме дозвіл на проведення заходів, якщо він буде ближче, ніж на 200 метрів до пам'ятників перемоги, воїнам СРСР чи радянської армії.

Якщо людина порушила закон та встановлений порядок організації подій, то має сплатити штраф до 400 євро, юридична особа – до 3200 євро.

У Естонії також каратимуть за російські символи

Естонський уряд у Пенітенціарному кодексі запровадив зміни:

адміністративну відповідальність за публічну демонстрацію російської символіки;

кримінальне покарання за допомогу у війні на боці Росії проти України.

Використання пропагандистських символів – також знак підтримки злочинів проти людяності, які вчиняють цей режим, зокрема напади на Україну, бомбардування житлових будинків та лікарень, вбивства та депортації мирних жителів,

– пояснила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Тобто за публічну демонстрацію літери Z чи інших символів військ Росії (зокрема, V та O) передбачається штраф або арешт. Також уряд вирішив:

якщо цю символіку публічно використовує юридична особа, то штраф – 32 тисячі євро;

за вступ до військ Росії – 5 років ув'язнення.

"Важливо розуміти, що крім приєднання до збройних сил агресора, заборонено також надавати усіляку допомогу їм, наприклад, будь-яку фізичну та матеріальну підтримку збройних сил або збройних формувань агресора, зокрема фінансами", – наголосила Каллас.

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