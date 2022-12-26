Как эксполковник получил право на жизнь в Латвии

Отмечают, что право на жительство россиянину было предоставлено в связи с покупкой недвижимости в Латвии. И действовало оно с декабря 2015 года по декабрь 2020 года.

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В 2020 и 2021 Департамент по делам гражданства и миграции продлевал срок рассмотрения дела.

Однако в мае 2021 года срок действия российского паспорта у бывшего полковника ФСБ истек, а в июне мужчина получил письменный ответ посольства России в Латвии, в котором заявителю бы уло отказано в выдаче паспорта без объяснения причин.

Россиянин обратился в Госпогранслужбу с просьбой предоставить ему статус беженца или альтернативный статус в Латвии. Мужчина сообщил, что работал в российском ФСБ с февраля 2009 года по март 2012 года.

А в 2015 году въехал в Латвию, чтобы создать семью с гражданкой Евросоюза.

Мужчина жалуется, что в России его будут преследовать

Правоохранительные органы России провели расследование и привлекли бывших коллег этого эксполковника к уголовной ответственности.

Более того, латвийская прокуратура узнала, что мужчина находится в розыске Интерпола. В Генпрокуратуру Латвии поступил запрос от Генпрокуратуры России об его экстрадиции для уголовного преследования в России.

Муж выразил латвийским властям свое опасение мести влиятельных генералов, близких к российскому правительству.

Но миграционное ведомство отказало мужчине в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса в Латвии. Мужчина не согласился с решением и обратился в районный административный суд. В конце ноября суд отклонил его заявление.

Из приговора суда следует, что бывший полковник критиковал Россию как недемократическую и поддерживающую террористов страну на разных этапах рассмотрения дела о предоставлении убежища,

– говорится в сообщении.

Суд согласился с тем, что Россия является неправовым, недемократическим государством, а международный уровень осуждает войну России на территории Украины. Однако это не позволяет суду сделать вывод о безосновательности абсолютно всех уголовных дел, возбужденных в России.

Суд не согласился с аргументом мужчины о том, что его "преследование связано с принадлежностью к определенной социальной группе, в которую входят бывшие сотрудники ФСБ, проживающие сейчас за границей, и поэтому считаются предателями".

По мнению суда, предложенная мужчиной модель определения социальной группы искусственно сконструирована.