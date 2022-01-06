В Латвии уже согласовали гуманитарную помощь Украине. Это произошло во время встречи министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и посла Украины Александра Мищенко.

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Латвия обещает оружие

Артис Пабрикс заявил, что Латвия предоставит Украине оружие. Кроме того, латвийский министр обороны призвал Европу сделать то же самое.

Пабрикс заявил, что, хотя Украина не является членом НАТО, она защищает весь Альянс.

Там (в гуманитарном грузе – 24 канал) будет оружие и техника. Мы это сделаем, и мы призываем наших союзников в Европе сделать то же, что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряжение с наших границ, с нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, она является нашим союзником. В сущности, они нас защищают,

– заявил Пабрикс.

Когда прибудет гуманитарная помощь в Украину, министр обороны Латвии не уточнил.

Угроза полномасштабного российского вторжения: главное

Еще с октября 2021 года в западных СМИ писали о наращивании Россией войск на границе с Украиной и планах Кремля начать полномасштабное вторжение.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ряд западных партнеров Украины призвали Россию воздержаться от агрессии и пригрозили последствиями. Угрозы вторжения в Украину были одной из тем разговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным 7 и 30 декабря 2021 года.

На фоне угрозы вторжения все чаще в мировом сообществе стали говорить о членстве Украины в НАТО. Однако Кремль требует от США и НАТО гарантий, что Украина не станет членом Североатлантического союза.

Более того, в МИД России опубликовали "гарантии безопасности", где как раз и прописан пункт о членстве Украины в НАТО. Переговоры между Россией и США, НАТО и ОБСЕ пройдут с 10 по 13 января.

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