До 2023 года Латвия прекращает выдачу первичных разрешений на жительство россиянам и белорусам. Это связано с войной, которую цинично развязала Россия против Украины, а Беларусь поддержала.

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Есть у закона и исключения – граждане России и Беларуси все же могут получить вид, если подпадают под ряд случаев, предусмотренных документом.

Компетентные госучреждения также будут предоставлять информацию о том, если иностранные граждане действовали наперекор интересам Латвии и прославляли, возражали или оправдывали геноцид, военные преступления и преступления против мира и человечества.

Информация о незаконных действиях может стать причиной для запрета пребывания в Латвии, даже если у иностранца есть виза или вид на жительство.