До 2023 року Латвія припиняє видачу первинних дозволів на тимчасове проживання росіянам та білорусам. Це пов'язано з війною, яку цинічно розв'язала Росія проти України, а Білорусь підтримала.

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Має закон і винятки – громадяни Росії та Білорусі все ж можуть отримати посвідку, якщо підпадають під низку випадків, передбачених документом.

Компетентні держустанови також будуть надавати інформацію про те, якщо іноземні громадяни діяли наперекір інтересам Латвії та прославляли, заперечували чи виправдовували геноцид, воєнні злочини та злочини проти миру та людства.

Інформація про незаконні дії може стати причиною для заборони перебування в Латвії, навіть якщо іноземець має візу чи посвідку на проживання.