На заседании правительственной коалиции договорились, что Латвия отправит военных инструкторов в Украину. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

К теме Латвия намерена отправить своих военных в Украину

Подробнее об учениях

Латвийцы будут работать вместе с канадскими инструкторами. Они усилят помощь, оказываемую странами.

Еще раньше подготовили проект решения относительно отправки военнослужащих для участия в учениях в Украине. Речь идет о военной операции Unifier, которая проводится правительством Канады с 2015 года.

Учения солдат и офицеров украинской армии проходят на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят около 200 канадских военных. Кстати, численность контингента увеличат с 200 до 400 человек.

Помощь от Латвии: что известно

На фоне угрозы нападения России Литва и Латвия предоставят нашим военным американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Госдеп США одобрил решение.

Министр обороны Латвии также возмутился из-за поведения Германии в отношении Украины. Артис Пабрикс назвал отказ Берлина предоставить ВСУ оружие "позорным".

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