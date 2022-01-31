На засіданні урядової коаліції домовились, що Латвія відправить військових інструкторів на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.

До теми Латвія має намір відправити своїх військових в Україну

Детальніше про навчання

Латвійці працюватимуть разом із канадськими інструкторами. Вони посилять допомогу, яку надають країни.

Так, ще раніше підготували проєкт рішення щодо відправлення військовослужбовців для участі у навчальннях в Україні. Мовиться про військову операцію Unifier, яку проводить уряд Канади з 2015 року.

Навчання солдатів та офіцерів української армії відбуваються на Яворівському полігоні у Львівській області. До складу місії входять приблизно 200 канадських військових. До речі, чисельність контингенту збільшать з 200 до 400 осіб.

Допомога від Латвії: що відомо

На тлі загрози нападу Росії Литва та Латвія нададуть нашим військовим американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Держдепом США схвалив рішення.

Міністр оборони Латвії також обурився через поведінку Німеччини щодо України. Артіс Пабрікс назвав відмову Берліна надати ЗСУ зброю "ганебною".

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