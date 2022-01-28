Відповідний документ має бути розглянутий урядом. Коли саме це станеться, наразі невідомо.
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Водночас проєкт вже передали погодження:
- Міністерству фінансів,
- Міністерству юстиції,
- Міністерству закордонних справ.
Так, документ передбачає участь латвійських військових у канадській операції Unifier на території України. Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс підтвердив, що раніше, на запит українського уряду, була організована операція армії Канади для підтримки оборонних сил України.
Однак у відомстві поки що не повідомляють, скільки військових планується відправити в Україну та в якому регіоні буде розташована їхня база.
Що відомо про цю операцію
Операція Unifier – це військова тренувальна місія збройних сил Канади, яка розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України. Операція допомагає формувати та збільшувати можливості та спроможності наших ЗСУ, разом з цим працюючи в напрямку досягнення взаємосумісності з НАТО.
Канада кожні пів року відправляє в Україну групу з приблизно 200 членів військових. Вони прибувають з усіх куточків Канади. Військовослужбовців обирають на основі навичок, які вони вносять до навчальної програми.
Як Латвія допомагає Україні боротися з агресією Росії
- На тлі загрози вторгнення Росії в Україну Литва та Латвія нададуть нашим військовим американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Це стало можливим після схвалення Держдепом США.
- Міністр оборони Латвії обурився через поведінку Німеччини щодо України. Артіс Пабрікс назвав відмову Берліна надати ЗСУ зброю "ганебною".
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу