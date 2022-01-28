Відповідний документ має бути розглянутий урядом. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

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Водночас проєкт вже передали погодження:

  • Міністерству фінансів,
  • Міністерству юстиції,
  • Міністерству закордонних справ.

Так, документ передбачає участь латвійських військових у канадській операції Unifier на території України. Представник Міноборони Латвії Каспарс Галкінс підтвердив, що раніше, на запит українського уряду, була організована операція армії Канади для підтримки оборонних сил України.

Однак у відомстві поки що не повідомляють, скільки військових планується відправити в Україну та в якому регіоні буде розташована їхня база.

Що відомо про цю операцію

Операція Unifier – це військова тренувальна місія збройних сил Канади, яка розпочалась у 2015 році у відповідь на прохання уряду України про підтримку Силових структур України. Операція допомагає формувати та збільшувати можливості та спроможності наших ЗСУ, разом з цим працюючи в напрямку досягнення взаємосумісності з НАТО.

Канада кожні пів року відправляє в Україну групу з приблизно 200 членів військових. Вони прибувають з усіх куточків Канади. Військовослужбовців обирають на основі навичок, які вони вносять до навчальної програми.

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Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу
Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу