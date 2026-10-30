"Война России против Украины в центре внимания": Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН

Об этом сообщает издание The Baltic Times.

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Каковы подробности?

Страна возглавит все формальные и неформальные заседания ключевого органа мировой безопасности в течение одного месяца. Помимо украинского направления, дипломаты сосредоточатся на вызовах и возможностях, связанных с развитием новейших технологий.

Повестка дня органа на 90% состоит из обязательных, циклических и регулярных встреч.

Однако страна-председатель имеет право назначить одно или два специальных заседания, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ключевым для себя темам.

Приоритеты Риги в Совете Безопасности ООН

Постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлута-Десланде заявила, что председательство становится периодом максимальной заметности страны на международной арене. Она подчеркнула, что работа в этом органе дала государству четкое осознание необходимости защищать собственную свободу каждый день.

Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась в центре внимания Совета Безопасности ООН, чтобы предотвратить нормализацию российской агрессии, противодействовать российской пропаганде и лжи, а также разъяснить международному сообществу империалистические цели России и их глобальные последствия– отметила Санита Павлута-Десланде.

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По ее словам, защита суверенитета и укрепление собственной безопасности неразрывно связаны с непоколебимой поддержкой украинского народа в борьбе против захватчиков.

Защита международного правопорядка

В этом году в рамках структуры уже состоялось 16 официальных встреч, посвященных российской агрессии против Украины. Почти все эти заседания латвийские дипломаты инициировали совместно с европейскими союзниками по прямой просьбе украинской стороны.

Кроме того, представительство провело встречу по формуле Аррии, посвященную гуманитарным преступлениям агрессора. На ней отдельно подняли вопросы о положении военнопленных, похищении гражданских лиц и вербовке иностранцев в ряды российской армии.

Рига также на регулярной основе организует закрытые неформальные брифинги для коллег с других континентов. Это председательство завершит цикл председательств четырех европейских государств, среди которых ранее были Дания, Франция и Греция.

Кстати, ранее мы сообщали, что в Латвии стартовали крупнейшие за всю историю многонациональной бригады НАТО учения Resolute Reforger 2026. В маневрах по развертыванию сил принимают участие около 3 тысяч военнослужащих.