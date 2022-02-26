Эстония заявила, что Европа должна быть решительной. Таави Аас – министр экономики и инфраструктуры – тогда призвал страны Балтии присоединиться к инициативе. Литва согласилась.
Заметьте Полностью изолируйте Россию, выгоняйте послов, – Кулеба обратился к миру после обстрела высотки
Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов закроют,
– говорится в сообщении.
Также в МИД Латвии приняли решение отозвать из Москвы латвийского посла Мариса Риэкстинша.
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