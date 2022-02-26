Об этом он написал на своей официальной странице в Твиттере. По его словам, Киев пережил еще одну ночь под обстрелами российских сухопутных войск, ракет.

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Один из них врезался в жилую квартиру в Киеве. Я требую от мира: полностью изолировать Россию, выслать послов, нефтяное эмбарго, разрушить ее экономику. Остановите российских военных преступников,

– заявил Кулеба.

Также он в свою публикацию добавил фото разрушенной киевской высотки.



Россияне обстреляли жилой дом / Фото Дмитрий Кулеба

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