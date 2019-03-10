Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал европейские государства объединиться, чтобы сдерживать российскую агрессию и не позволить повторения ситуации с Украиной.

Вейонис добавил, что Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу. Он призвал страны ЕС тщательно подготовиться к выборам в Европарламент, которые пройдут в мае.

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Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как напала на Украине. Европа должна быть единой,

– сказал Вейонис.

В частности, президент Латвии подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние Москвы на латвийское население, поскольку многие россияне живут в Латвии недавно и смотрят российское телевидение. По его мнению, такие граждане более восприимчивы к воздействию России. Например, они участвуют в демонстрациях против закрепления латышского языка в образовании.

Вейонис объяснил, что ему и его стране придает уверенность военная база НАТО, расположенная в Латвии. Он убежден, что ЕС и НАТО поддержат латвийцев в случае конфликта.