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      Латвия призвала Европу объединиться для противостояния России

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      Раймондс Вейонис
      Раймондс Вейонис / Фото из открытых источников

      Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал европейские государства объединиться, чтобы сдерживать российскую агрессию и не позволить повторения ситуации с Украиной.

      Вейонис добавил, что Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу. Он призвал страны ЕС тщательно подготовиться к выборам в Европарламент, которые пройдут в мае.

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      Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как напала на Украине. Европа должна быть единой,
      – сказал Вейонис.

      В частности, президент Латвии подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние Москвы на латвийское население, поскольку многие россияне живут в Латвии недавно и смотрят российское телевидение. По его мнению, такие граждане более восприимчивы к воздействию России. Например, они участвуют в демонстрациях против закрепления латышского языка в образовании.

      Вейонис объяснил, что ему и его стране придает уверенность военная база НАТО, расположенная в Латвии. Он убежден, что ЕС и НАТО поддержат латвийцев в случае конфликта.

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      Теги: Европарламент Новости России Новости Украины Новости политики НАТО Европа Латвия
      Источник: 24 Канал
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