Латвія закликала Європу об'єднатися для протистояння Росії

Президент Латвії Раймондс Вейоніс закликав європейські держави об'єднатися, щоб стримувати російську агресію та не дозволити повторення ситуації з Україною.

Вейоніс додав, що Кремль спробує зміцнити проросійські сили у Європейському парламенті і розколоти Європу. Він закликав країни ЄС ретельно підготуватися до виборів у Європарламент, які пройдуть в травні.

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Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як напала на Україну. Європа повинна бути єдиною,

– сказав Вейоніс.

Зокрема, президент Латвії підкреслив, що не варто недооцінювати вплив Москви на латвійське населення, оскільки багато росіян живуть у Латвії недавно і дивляться російське телебачення. На його думку, такі громадяни більш сприйнятливі до впливу Росії. Наприклад, вони беруть участь в демонстраціях проти закріплення латиської мови в освіті.

Вейоніс пояснив, що йому і його країні надає впевненість військова база НАТО, розміщена у Латвії. Він переконаний, що ЄС і НАТО підтримають латвійців у разі конфлікту.