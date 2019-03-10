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      Латвія закликала Європу об'єднатися для протистояння Росії

      17 Читать новость на русском
      Раймондс Вейоніс
      Раймондс Вейоніс / Фото з відкритих джерел

      Президент Латвії Раймондс Вейоніс закликав європейські держави об'єднатися, щоб стримувати російську агресію та не дозволити повторення ситуації з Україною.

      Вейоніс додав, що Кремль спробує зміцнити проросійські сили у Європейському парламенті і розколоти Європу. Він закликав країни ЄС ретельно підготуватися до виборів у Європарламент, які пройдуть в травні.

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      Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб одного разу Росія не напала на іншу європейську країну, як напала на Україну. Європа повинна бути єдиною,
      – сказав Вейоніс.

      Зокрема, президент Латвії підкреслив, що не варто недооцінювати вплив Москви на латвійське населення, оскільки багато росіян живуть у Латвії недавно і дивляться російське телебачення. На його думку, такі громадяни більш сприйнятливі до впливу Росії. Наприклад, вони беруть участь в демонстраціях проти закріплення латиської мови в освіті.

      Вейоніс пояснив, що йому і його країні надає впевненість військова база НАТО, розміщена у Латвії. Він переконаний, що ЄС і НАТО підтримають латвійців у разі конфлікту.

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      Теги: Європарламент Новини політики Новини України Новини Росії Латвія Європа НАТО
      Джерело: 24 Канал
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