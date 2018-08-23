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Латвия требует немедленного освобождения Сенцова

13 Читати новину українською
Латвия
Латвия / sputniknewslv.com

Латвия повторно требует от России немедленно и без предварительных условий освободить украинского режиссера политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Латвии.

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"Протестная голодовка украинского режиссера Олега Сенцова продолжается уже больше 100 дней. Состояние его здоровья стремительно ухудшается, и каждый следующий день заключения приближает украинского режиссера к критической черте", – говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что Россия должна соблюдать обязательства, которые взяла на себя в сфере международного права и прав человека.

Напомним, незаконно осужденный украинский кинорежиссер Олег Сенцов голодает в российский тюрьме уже 102 дня.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Олег Сенцов Латвия
Источник: 24 Канал
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