Латвія вимагає негайного звільнення Сенцова

Латвія повторно вимагає вимагає від Росії негайно і без попередніх умов звільнити українського режисера політв'язня Олега Сенцова.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Латвії.

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"Протестне голодування українського режисера Олега Сенцова триває вже понад 100 днів. Стан його здоров’я стрімко погіршується, і кожен наступний день ув’язнення наближає українського режисера до критичної межі", – йдеться у повідомленні.

В МЗС також додали, що Росія повинна дотримуватися зобов’язань, які взяла на себе у сфері міжнародного права та прав людини.

Нагадаємо, незаконно засуджений український кінорежисер Олег Сенцов голодує в російський в’язниці 102 днів.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.