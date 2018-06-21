Латвия запретила преподавать на русском в частных вузах

21 июня Сейм Латвии принял закон, согласно которому в колледжах и частных высших учебных заведениях страны запрещается преподавать предметы на русском языке.

Об этом информирует Delfi.

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Отмечается, что Министерство образования и науки Латвии предлагает разрешить вузам и колледжам, которые реализуют программы обучения на языке, что не отвечает условиям закона о вузе, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако, после 1 января 2019 года студентов больше не будут принимать на такие программы.

Как указано в латвийском законе об образовании, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение только по программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Эти изменения, регулирующие применение языков в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании. Они, в свою очередь, предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе.

До сих пор закон о вузе регулировал использование языков только в государственных вузах, но из-за того, что высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных высших учебных заведениях.

Кроме этого, известно, что обучение в вузе-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС.

В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях – для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Добавим, что примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.