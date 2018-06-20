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Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с министром иностранных дел Латвии

23 Читати новину українською
Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с министром иностранных дел Латвии
Петр Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с министром иностранных дел Латвии / president.gov.ua

В среду, 20 июня, состоялась встреча между Президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины.

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Петр Порошенко выразил благодарность Латвии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее солидарность и помощь в противодействии российской агрессии, а также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма.

Глава государства высоко оценил последовательную позицию Латвии о необходимости продолжения Европейским Союзом санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым,
– говорится в сообщении.

Как заявил Петр Порошенко на своей странице в Facebook, "в ходе встречи я проинформировал Министра Ринкевичсом о ситуации на Донбассе, в частности, о продолжении обстрелов с использованием тяжелого вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе".

По словам пресс-службы, министр иностранных дел Латвии подчеркнул важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Напомним, что 16 июня Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, во время которой подчеркнул важность консолидации международных усилий для освобождения украинских политзаключенных в России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Петр Порошенко Украинцы в плену РФ Латвия
Источник: 24 канал
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