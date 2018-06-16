Порошенко назвал ключевой вопрос встречи с послами ЕС и "Большой семерки"

Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, во время которой отметил важность консолидации международных усилий для освобождения украинских политзаключенных в России.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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Вопрос украинских политических заключенных и лиц, которых незаконно удерживают в России, стал одним из ключевых во время моей встречи с послами стран G7 и ЕС. Подчеркнул важность консолидации международных усилий для их скорейшего освобождения,

– отметил Порошенко.

Также, во время встречи Президент отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств "Большой семерки".

"Единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важным",– подчеркнул глава государства.

Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення pic.twitter.com/kXKHzZhvWU — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 июня 2018 г.

Напомним, по данным МИД Украины, по меньшей мере 24 украинцы являются политическими заключенными в России. Еще более 60 украинцев арестованы в оккупированном Крыму.