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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко назвал ключевой вопрос встречи с послами ЕС и "Большой семерки"

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Вопрос политзаключенных в РФ был одним из ключевых на встрече с послами G7 и ЕС
Вопрос политзаключенных в РФ был одним из ключевых на встрече с послами G7 и ЕС / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, во время которой отметил важность консолидации международных усилий для освобождения украинских политзаключенных в России.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

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Вопрос украинских политических заключенных и лиц, которых незаконно удерживают в России, стал одним из ключевых во время моей встречи с послами стран G7 и ЕС. Подчеркнул важность консолидации международных усилий для их скорейшего освобождения,
– отметил Порошенко.

Также, во время встречи Президент отметил, что украинский вопрос является безусловно консолидирующим элементом во внешней политике государств "Большой семерки".

"Единство в поддержку Украины относительно восстановления территориальной целостности и политики санкций в связи с продолжающейся российской агрессией является очень важным",– подчеркнул глава государства.

Напомним, по данным МИД Украины, по меньшей мере 24 украинцы являются политическими заключенными в России. Еще более 60 украинцев арестованы в оккупированном Крыму.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ большая семерка Евросоюз Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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