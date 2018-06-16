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Порошенко назвав ключове питання зустрічі з послами ЄС та "Великої сімки"

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Питання політв'язнів у РФ було одним із ключових на зустрічі з послами G7 та ЄС
Питання політв'язнів у РФ було одним із ключових на зустрічі з послами G7 та ЄС / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, під час якої наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для звільнення українських політв'язнів у Росії.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

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Питання українських політичних в'язнів та осіб, яких незаконно утримують в Росії, стало одним з ключових під час моєї зустрічі з послами країн G7 та ЄС. Наголосив на важливості консолідації міжнародних зусиль для їх якнайшвидшого звільнення,
– зазначив Порошенко.

Також, під час зустрічі Президент відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав "Великої сімки".

"Єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою",– наголосив глава держави.

Нагадаємо, за даними МЗС України, щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії. Ще понад 60 українців ув'язнено у окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Євросоюз Велика сімка Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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