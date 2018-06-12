Порошенко попросив в країни-члена НАТО допомоги у звільнені заручників

Президент України Петро Порошенко закликав Туреччину допомогти у звільненні українських заручників.

Про це Порошенко сказав у ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок, 12 червня, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Закликав президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників", – повідомив Порошенко.

Закликав Президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Також він подякував турецькому президенту за незмінну позицію у підтримці територіальної цілісності України та захист прав кримських татар.

Також 12 червня Президент України Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Туреччини провів зустріч з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим та домовився про співпрацю між країнами у енергетичній сфері.