Порошенко попросил у страны-члена НАТО помощи в освобождении заложников

Президент Украины Петр Порошенко призвал Турцию помочь в освобождении украинских заложников.

Об этом Порошенко сказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Призвал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников", – сообщил Порошенко.

Закликав Президента Турецької Республіки Раджепа Таїпа Ердогана сприяти у звільненні українських заручників — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Также он поблагодарил турецкого президента за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.

Также 12 июня Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Турцию провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и договорился о сотрудничестве между странами в энергетической сфере.