Порошенко попросил у страны-члена НАТО помощи в освобождении заложников
Президент Украины Петр Порошенко призвал Турцию помочь в освобождении украинских заложников.
Об этом Порошенко сказал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.
Читайте также: Украине предлагают присоединиться к газопроводу в обход России
"Призвал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников", – сообщил Порошенко.
Также он поблагодарил турецкого президента за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.
Также 12 июня Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Турцию провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и договорился о сотрудничестве между странами в энергетической сфере.